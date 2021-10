Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim - Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Weinheim - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21:00 Uhr und 05:45 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in ein Hotel in der Birkenauer Talstraße ein. Hierzu hebelte dieser eine Terrassentür auf, um so in das Restaurant des Hotels zu gelangen. Im Gebäude brach der Täter weitere Türen auf und entwendete die Verkaufskasse. Es entstand ein Gesamtschaden von 3.000 Euro, in der Kasse befand sich lediglich Bargeld in zweistelliger Höhe.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen in dieser Sache und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0621 174 - 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell