POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, einen Baucontainer im Maschinenweg in Schwetzingen auf. Die unbekannten durchtrennten ein Kettenschloss und gelangten so in das Innere des Containers. Aus diesem entwendeten die Täter schließlich mehrere Werkzeuge im Wert von 5.000 Euro. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Sollten Zeugen in dieser Nacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden diese gebeten sich unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

