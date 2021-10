Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Sachschaden verursacht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr bog eine aus Fahrtrichtung Eberbach kommende 49-jährige VW-Fahrerin von der Uferstraße in die Gammelsbacher Straße ein. Dort missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden 59-jährigen VW-Fahrers, welcher ebenfalls in die Gammelsbacher Straße einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von 6.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurden beide Personen nicht verletzt.

