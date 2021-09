Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Verkehrsunfall

Fahrzeug liegt auf dem Dach

Einsatzkräfte sind unterwegs

Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in Heidelberg-Neuenheim gemeldet. Ein Fahrzeug landete aus bislang noch unbekannter Ursache in der Berliner Straße auf dem Dach. Die Rettungskräfte sind im Einsatz.

