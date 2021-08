Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: BMW beschädigt und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Mannheim-Oststadt (ots)

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr mit seinem Fahrzeug einen in der Goethestraße geparkten BMW gestreift und dadurch einen Sachschaden von mindestens 1.500 Euro verursacht. Der Unbekannte beschädigte den BMW am Kotflügel hinten links und fuhr danach einfach weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher oder dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Tel.: 0621/174-3310) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell