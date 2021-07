Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210713.2 Preetz: Diebstahl einer Rüttelplatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Preetz (ots)

In der Zeit von Mittwochvormittag bis Freitagmorgen entwendeten Unbekannte eine Rüttelplatte von einer Baustelle in Preetz. Aufgrund des hohen Gewichtes dürfte das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Polizei in Preetz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Montagnachmittag erschien ein Mitarbeiter der geschädigten Firma auf der Polizeistation in Preetz und berichtete, dass eine Rüttelplatte von einer abgegrenzten Parkfläche in der Otto-Hahn-Straße, Ecke Carl-Friedrich-Gauß-Straße, entwendet worden sei. Dort befände sich das Materiallager für eine Baustelle. Die Baumaschine in Grün des Herstellers BOMAG wiege etwa 300 kg und habe einen Wert von ca. 4.000 EUR. An der Vorderseite seien die Buchstaben "KB" eingestanzt. Die Rüttelplatte müsse in der Zeit von Mittwoch, 07.07.2021, 11:00 Uhr bis Freitag, 09.07.2021, 08:00 Uhr entwendet worden sein.

Die Ermittler der Polizeistation Preetz gehen aufgrund des Gewichtes des Diebesgutes davon aus, dass dieses mit einem Fahrzeug entwendet worden sein muss. Zeugen, die das Verladen der Rüttelplatte oder verdächtige Personen im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04342-10770 zu melden.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell