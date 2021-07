Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - 6.500 EUR Sachschaden

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 02:20 an der Kreuzung Kurpfalzring / Friedrich-Schott-Straße. Ein 65-Jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Friedrich-Schott-Straße aus Eppelheim kommend und wollte an der Einmündung zum Kurpfalzing recht abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 21-Jährigen VW-Fahrer, welcher auf dem Kurpfalzring in Fahrtrichtung Eppelheimer Straße unterwegs war und kollidierte mit ihm. Verletzt wurde niemand, der Gesamtsachschaden beträgt rund 6.500 EUR.

