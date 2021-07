Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Trickdieb stiehlt Scheine aus Geldbeutel - Wer hat etwas beobachtet?

Heidelberg (ots)

Auf die Telefonnummer eines Automobilclubs angesprochen, holte ein 77-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Maaßstraße seinen Geldbeutel aus der Hosentasche um diese auf der Mitgliedskarte abzulesen. Der unbekannte Täter, der zuvor hiernach gefragt hatte, nutzte das Gespräch um durch eine geschickte Handbewegung Scheingeld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Der hilfsbereit 77-Jährige bemerkte den Diebstahl von 60 Euro Bargeld erst später, der Täter war bereits geflüchtet. Der Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40 jahre alt, sprach gebrochen Deutsch, etwa 1,75 m groß, schwarze Haare und ein insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild.

Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, werde gebeten, sich unter 06221 830740 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell