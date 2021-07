Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Sachbeschädigung an Seitentür des Nationaltheaters Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Gegen 00:14 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Sachbeschädigung an einer Seitentür des Nationaltheaters Mannheim gemeldet. Bislang unbekannte Täter hatten nach ersten Ermittlungen den Glasausschnitt einer Eingangstüre beschädigt. Ein Zeuge sah, wie sich mehrere Personen im Anschluss an die Tat in Richtung "Unterer Luisenpark" entfernten. Eine männliche Person aus diesser Gruppe wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,70 m groß, schlank, augenscheinlich alkoholisiert, bekleidet mit einer roten Jogginghose und einer weißen Basecap. Eine zweite Person war mit einer weißen Hose bekleidet und trug eine Flasche in der Hand. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich unter 0621/1743310 zu melden.

