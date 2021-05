Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Unfall in Baiertailer Straße, Auto Totalschaden

Wiesloch (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagabend, gegen 22.40 Uhr, der 25-jährige Fahrer eines Chevrolets in der Baiertaler Straße, Fahrtrichtung Altwiesloch, ins Schleudern und prallte in Höhe der Einmündungen Schillerstraße/Südliche Zufahrt gegen mehrere Betonblöcke einer Grundstückseinfriedung.

Dabei entstand ein Sachschaden von rund 20.000.- Euro. Der Schaden an der Grundstückseinfriedung lässt sich noch nicht näher beziffern. Der 25-Jährige sowie seine beiden jungen Mitfahrer wurden nicht verletzt.

Die Baiertaler Straße war für rund 45 Minuten zur Unfallaufnahme, während des Abschleppvorgangs und der Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma ab Kreisverkehr Dielheimer Straße gesperrt. Es gab keine Behinderungen.

Ab 1 Uhr am Mittwochmorgen war die Fahrbahn wieder frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell