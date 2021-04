Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Paketbote von Hund gebissen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag wurde in Leimen ein 25-jähriger Paketzusteller von einem Hund gebissen. Der Mann hatte kurz vor 14 Uhr den Hof eines Anwesens in der Römerstraße betreten, um ein Paket auszuliefern. Währenddessen kam ein 16-Jähriger mit dem Hund seines Bruders vom Gassigehen zurück und betrat ebenfalls den Hof. Als der Hund, ein Kangal, den Paketboten wahrnahm, riss er sich von der Leine los und rannte auf den 25-Jährigen zu. Er ging auf diesen los und biss ihm ins Knie. Der Verletzte wurde zunächst von Rettungskräften vor Ort behandelt und anschließend zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Hundehalter war bereits verständigt worden und vor Ort gekommen. Er sperrte den Hund in einen Außenzwinger im Hofbereich ein. Die Ermittlungen des Polizeipostens Leimen dauern an, zudem wird nun geprüft, inwiefern der Hund aufgrund seiner Aggressivität im Besitz des Hundehalters verbleiben kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell