Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einbruch in Autohandel - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen brach ein unbekannter Täter in einen Autohandel im Stadtteil Neckarau ein. Der Einbrecher stieg zwischen 2 Uhr und 3 Uhr über den Zaun im rückwärtigen Bereich des Betriebsgeländes des Autohändlers in der Casterfeldstraße und entwendete Karosserie- und Elektronikbauteile für einen BMW X6. Zudem schlug er an einem weiteren BMW die Scheibe der Fahrertür ein. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Eine Überwachungskamera zeichnete den Täter beim Übersteigen des Zaunes auf, wodurch der Tatzeitraum eingegrenzt werden konnte.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

