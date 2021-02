Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Beim Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Montagabend ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Rheinau. Ein der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr streifte ein Unbekannter den in der Wilhelm-Peter-Straße, entgegen der Fahrtrichtung und im Haltverbot, abgestellten, Kia eines 65-Jährigen und fuhr anschließend einfach weiter. Am Kia entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Zeugen, die auf dem Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

