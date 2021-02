Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: 18-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Freitagabend leistete ein 18-jähriger Mann im Stadtteil Bergheim Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Mann war kurz nach 20 Uhr vor einem Restaurant in der Bergheimer Straße mit dem Personal des Lokals in Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten ausartete. Zur Feststellung seiner Identität sowie zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht. Schon hier tat er seinen Unmut kund. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung schlug er die Hand eines Beamten weg und wollte diesen zur Seite drücken. Anschließend versuchte er dem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Da er sich immer aufbrausender verhielt, wurde er in der Notarrestzelle gebracht. Hiergegen versuchte er durch Sperren und Winden zu wehren. Auch hier versuchte er, die Polizisten tätlich anzugreifen.

Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte er wieder auf freien Fuß entlassen werden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen tätlichen Angriffs gegen diese ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell