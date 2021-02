Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Einfamilienhaus - Keine Verletzten

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines Brandes am frühen Sonntagnachmittag im Weinheimer Ortsteil Waid-Ofling wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. In einem Anwesen in der Straße "Am Landgarten" war kurz nach 13 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nachbarn bemerkten dies, verständigten die Feuerwehr und begannen selbst mit Löschmaßnahmen. Durch die Weinheimer Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten von der Abteilung Weinheim-Süd vor Ort kamen, konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Zur Brandzeit hielt sich niemand in dem Wohnhaus auf.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Brand im Bereich einer Klimaanlage aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Hinweise auf eine Straftat konnten nicht erlangt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell