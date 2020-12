Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

SchwetzingenSchwetzingen (ots)

Am Dienstagabend beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer eine geparkte Mercedes C-Klasse in der Carl-Benz-Straße und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 17:30 und 21:15 Uhr. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/oder zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden geben, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

