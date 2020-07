Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bedrohung und Beleidigung auf sexueller Grundlage - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntagmorgen (26.07.2020) zwischen 5 und 5.20 Uhr in der Straßenbahn der Linie 5 ereignete, sucht die Polizei. Zwischen Nationaltheater und Exerzierplatz sprach ein bislang unbekannter Täter eine Gruppe von drei Männern an, von denen einer auffallend mit pinkfarbener Perücke als Drag-Queen gekleidet war. Dabei bedrohte und beleidigte er die Gruppe vermutlich aufgrund deren sexueller Orientierung. Am Exerzierplatz stieg der Täter aus. Die Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung auf sexueller Grundlage hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall in der Straßenbahn bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/33010 bei der Polizei zu melden.

