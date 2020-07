Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vermisster Elias E. wohlbehalten aufgefunden - Fahndungsrücknahme

Der seit 10.07.2020 vermisste Elias E. wurde am Montagmorgen wohlbehalten aufgefunden. Mehrere Zeugen hatten den Vermissten in der Straßenbahn in Heidelberg erkannt, sodass dieser schließlich nahe des Hauptbahnhofs in Heidelberg angetroffen und in Gewahrsam genommen werden konnte.

Die polizeiliche Fahndung wird zurückgenommen.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild des Vermissten zu löschen.

