Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Autofahrer versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten und verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer versuchte sich am frühen Dienstagmorgen durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Unbekannte fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen kurz vor ein Uhr in der Luftschifferstraße auf, da er mit einem unbeleuchteten Mazda unterwegs war. Um das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, folgten die Beamten dem Mazda. Als sie dem Fahrer durch Blaulicht und Leuchtschrift Anhaltesignal gegeben hatten, beschleunigte dieser stark und raste in Richtung Karlstraße davon. Die Beamten folgten dem Mazda, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchtete durch zahlreiche Straßen des Stadtteils. Aufgrund der Enge der Straßen und der damit verbundenen möglichen Gefährdung Dritter brachen die Polizisten die unmittelbare Verfolgung in der Sonnenstraße schließlich ab. Wenig später stellten die Beamten den Mazda in der Scharhofer Straße fest. Offenbar hatte der Fahrer aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verloren, war nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen geparkten Fiat gestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat über den Gehweg gegen eine 10 Meter lange Backsteinmauer geschoben. Diese stürzte samt Elektrotor auf der gesamten Länge um. Beim Eintreffen der Beamten stand der Mazda mit laufendem Motor und eingeschaltetem Fahrlicht verlassen am Unfallort. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und konnten den männlichen Fahrer wie folgt beschreiben:

- Ca. 180 cm groß - Dunkle oder dunkelbraune Haare - Trug ein dunkles T-Shirt oder einen lila Kapuzenpulli sowie eine dunkle Jogginghose.

Der Mazda-Fahrer soll nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Groß-Gerauer Straße geflüchtet sein.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Weshalb der Unbekannte vor der Polizei flüchtete, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie zum Fahrer des Mazda geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

