Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St. Ilgen/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Leimen-St. Ilgen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Rohbau in St. Ilgen ein. Die Einbrecher begaben sich auf die Rückseite des in Sanierung befindlichen Anwesens in der Hans-Thoma-Straße und hebelten die Terrassentüren auf. So gelangten die Unbekannten in das Haus und entwendeten Bauwerkzeuge sowie zwei Kisten mit Heizungsthermostaten. Danach flüchteten die Einbrecher in Richtung Lessingstraße. Ein Zeuge konnte gegen ein Uhr zwei männliche Jugendliche beim Verlassen des Hauses und der anschließenden Flucht beobachten. Eine Beschreibung der beiden Flüchtenden liegt nicht vor.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

