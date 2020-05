Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Rheinau: Pkw-Fahrerin kollidiert aus ungeklärter Ursache mit geparktem Fahrzeug - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montagabend, gegen 17.45 Uhr, befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Ford Fiesta den Rheinauer Ring in Richtung Relaisstraße. Kurz vor dem Abzweig Hallenbrücken kollidierte sie aus bislang unbekannter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan Micra. Durch den Aufprall schleuderte sie mit ihrem Ford quer zur Fahrbahn, kippte auf die linke Fahrzeugseite und blockierte die Fahrbahn. Der Fahrerin war es nicht möglich sich selbstständig aus dem Fahrzeug zu befreien. Durch die Feuerwehr wurde sie anschließend befreit. Die Dame erlitt leichtere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, zu größeren Behinderungen kam es nicht. Zeugen die zur Klärung des Unfallhergangs Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau (0621/83397-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell