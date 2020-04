Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fünf Autos beschädigt und weitergefahren

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag, kurz vor 18 Uhr, beschädigte der zunächst unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW fünf Autos, die in der Alphornstraße, Höhe Mittelstraße geparkt waren. Anschließend fuhr das mit insgesamt drei Insassen besetzte Fahrzeug in Richtung Dammstraße weiter.

Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei informiert.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Fahrzeug gegen 18.30 Uhr in der Holzstraße geparkt entdeckt. Der Halter des Fahrzeuges wurde auf der Straße stehend festgestellt. Ein weiterer Insasse, ein 39-jähriger Pole wurde gegen 18.45 Uhr in der Jungbuschstraße, Ecke Luisenring, der Dritte kurz danach ebenfalls in der Jungbuschstraße angetroffen.

Übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge, soll der 39-Jährige Fahrer des schwarzen BMW zum Unfallzeitpunkt gewesen sein. Ihm wurden zwei Blutentnahme entnommen, da ein Nachtrunk nicht ausgeschlossen war. Er hatte bei der Überprüfung über 2,9 Promille intus.

Auch dem Halter des Fahrzeuges wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn als Fahrzeughalter laufen ebenfalls Ermittlungen, da er dem 39-Jährigen fahren ließ, obwohl er zur Alkoholisierung auch keine Fahrerlaubnis besaß.

Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht näher beziffern. Allerdings dürfte er bei über 10.000.- Euro liegen.

Da das Verursacherfahrzeug ringsherum frische Beschädigungen aufwies, die möglicherweise von weiteren Unfällen herrühren könnten, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Fahrzeuge, die von der Alphornstraße über die Dammstraße, die Jungbuschbrücke bis zur Holzstraße und der Neckarvorlandstraße entlang der Fluchtstrecke geparkt waren, ebenso beschädigt worden sein könnten. Diese Fahrzeugbesitzer, sowie Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

