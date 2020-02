Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-: Zwei Männer gehen auf 29-Jährigen los

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen gingen zwei 20-jährige Männer in den Innenstadt-Quadraten auf einen 29-Jährigen los. Die beiden Männer sollen ihr Opfer gegen zwei Uhr vor einem Lokal im Quadrat Q5 gegen den Kopf geschlagen haben und ihn mit dem Tod bedroht haben. Als der Geschädigte flüchtete, ließen die Täter auch von ihm ab und flüchteten ebenfalls. Die konnten wenig später, aufgrund einer Personenbeschreibung in der Fressgasse angetroffen und kontrolliert werden. Dabei verhielten sich beide provokativ und aggressiv den Beamten gegenüber. Sie wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei den Männern Werte von 0,8 und 1,7 Promille. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

