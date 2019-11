Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: eScooter-Fahrer verursacht Unfall und haut ab - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein unbekannter eScooter-Fahrer verursachte am Mittwochmorgen in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten. Der Unbekannte war kurz vor neun Uhr mit einem eScooter im Quadrat M 6 auf dem Gehweg unterwegs. Dabei gefährdete er eine 56-jährige Fußgängerin, die in der Folge stolperte und stürzte. Dabei zog sich diese Verletzungen am Knie zu. Der Rollerfahrer fuhr, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, einfach weiter.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

