Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannte dringen in Heizungsraum eines Neubaus ein - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten in der Zeit von Donnerstag, 07.11., 16 Uhr bis Montag, 9:30 Uhr, den Heizungsraum eines Neubaus in der Jefferson Street heim. Sie demontierten diverse Komponente der Heizungsanlage, um diese anschließend zu entwenden. Die Täter versuchten zudem den Motor einer Heizungspumpe auszubauen, was allerdings fehlschlug. Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von über 12.000 Euro.

Weiterhin lief durch den unsachgemäßen Ausbau Heizungswasser aus und verteilte sich auf dem gesamten Boden, sodass ein Sachschaden an der Bausubstanz derzeit noch nicht ausgeschlossen werden kann.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

