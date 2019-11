Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Zusammenstoß zwischen Auto und Elektrofahrrad-Fahrer

Mannheim-Almenhof (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 50-jähren Autofahrer und einem 32-jährigen Elektrofahrrad-Fahrer ereignete sich am Mittwochmorgen im Stadtteil Almenhof. Der 50-Jährige wollte kurz nach sechs Uhr mit seinem Dacia vom Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters auf die Neckarauer Straße einfahren. Dabei stieß er mit dem 32-Jährigen zusammen, der mit seinem Elektro-Fahrrad auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 32-Jährige an Hand und Wade. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.

