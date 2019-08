Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Täterfestnahmen nach Sachbeschädigungen und Fahrraddiebstahl

Heidelberg (ots)

Beamte der Heidelberger Polizei nahmen in der Nacht zum Freitag vier Jugendliche bzw. junge Männer fest, nachdem diese mehrere Fahrräder beschädigt und in einem Fall sogar ein Zweirad gestohlen hatten.

Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen beschädigte das Quartett gegen 03:10 Uhr in der Hauptstraße mehrere Fahrräder, bevor es etwa 20 Minuten später in der Rohrbacher Straße dabei beobachtet wurde, wie es sich an mehreren abgeschlossenen Drahteseln zu schaffen machte. In einem Fall gelang es den Vieren das Schloss zu überwinden und sich des Fahrzeugs zu bemächtigen.

Eine aufmerksame Streife des Reviers Mitte kontrollierte die jungen Männer unmittelbar nach Gewahrwerden der Situation, forderte gleichzeitig aber Verstärkung an. Nicht grundlos, wie sich im Nachhinein herausstellen sollte. Die 16- bis 18-Jährigen gebärdeten sich teilweise aggressiv und wurden auch beleidigend gegenüber den Beamten.

Das gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt, die vier Festgenommenen mussten mit zur Wache kommen, wo zwei von ihnen den Eltern überstellt wurden.

Die abschließende Sachbearbeitung wird dem Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Heidelberg-Mitte obliegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell