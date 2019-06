Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Mülltonnen in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Emmertsgrund (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden bei einem Brand von drei Mülltonnen in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Emmertsgrund. Vermutlich setzte ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 8 Uhr eine Mülltonne, die vor einem Trafohäuschen in der Jaspersstraße abgestellt war, in Brand. Die Flammen schlugen rasch auf zwei weitere Mülltonnen und einen davor abgestellten Blumenkübel über. Die Mülltonnen und der Blumenkübel brannten vollständig ab. Der Putz des Trafohäuschens wurde durch Ruß beschädigt. Hinweise zu einem möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die auf den Brand aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

