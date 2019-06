Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Pedal am Fahrrad abgebrochen und gestürzt

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil an seinem Fahrrad das Pedal abbrach, stürzte am Samstagabend ein 16-Jähriger vom Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Junge war kurz vor 20 Uhr mit seinem Mountainbike in der Asbacher Straße vom Burggartenweg in Richtung Rabanstraße unterwegs, als plötzlich das linke Pedal abbrach und der Junge ins Leere trat. Dadurch geriet er zunächst ins Schlingern und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Der 16-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen in Form von Rippenbrüchen, Frakturen am Ellenbogen und weiteren Prellungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell