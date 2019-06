Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: An der Ampel auf Motorrad aufgefahren

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag wurde ein 71-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der 71-Jährige war kurz nach 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der Wieslocher Straße in Richtung Wiesloch unterwegs. An der Einmündung zur Zufahrt zur L 723 musste er an der roten Ampel anhalten. Die hinter ihm stehende 29-jährige Ford-Fahrerin rutschte beim Umschalten der Ampel auf Grünlicht von der Kupplung ab, wodurch ihr Fahrzeug einen Satz nach vorne machte. Dabei stieß der Ford mit dem Motorradfahrer zusammen. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen zu. Er wurde in eine Klinik eingeliefert, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell