Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut - Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle

Mannheim (ots)

Ein 58-jähriger Daihatsu-Fahrer verursachte am Donnerstag, kurz vor 16 Uhr, in der Neckarauer Straße einen Verkehrsunfall und entfernte sich einfach von der Unfallstelle. Der Mann befuhr die linke Fahrspur in Richtung Mannheim-Innenstadt, als er in Höhe des Neckarauer Bahnhofs auf die rechte Fahrspur abkam und den Anhänger eines 44-jährigen LKW-Fahrers touchierte. Die beiden Beteiligten stiegen aus ihren Fahrzeugen aus und begutachteten den Schaden. Nachdem der Verursacher die Telefonnummer des geschädigten Fahrzeughalters abspeicherte, stieg er wieder in seinen Wagen ein und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne dessen Personalien mitgeteilt zu haben. Der Geschädigte meldete daraufhin den Unfall der Polizei und gab an, dass der Daihatsu-Fahrer verdächtig nach Alkohol roch. Die Beamten konnten den Flüchtigen an der Halteradresse antreffen und mit ihm einen Alkoholtest durchführen. Nachdem dieser einen Wert von ca. 0,5 Promille ergab und der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, wurde er zu einer Blutentnahme mit aufs Polizeirevier genommen. Dessen Führerschein musste der 58-Jährige abgeben. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen kann noch nicht beziffert werden.

