Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Honda-Fahrer kollidiert beim Überqueren der Straße mit Straßenbahn - ca. 5.000 Euro Schaden

Heidelberg (ots)

Am Samstag, gegen 15 Uhr, kam es in der Karlsruher Straße/Ecke Parkstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Honda und einer Straßenbahn der Linie 23, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. Der 40-jährige Fahrer des Hondas wollte von der Max-Joseph-Straße geradeaus in die Parkstraße fahren, wobei er frontal gegen das linke Heck der von rechts kommenden Straßenbahn prallte. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, blieben aber noch fahrbereit. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzungen zog sich aber glücklicherweise niemand zu.

