Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Herd geriet aus unbekannter Ursache in Brand - Mindestens 15.000 Euro Schaden

Ladenburg (ots)

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am "Cornel-Serr-Platz" geriet am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, ein Herd in Brand. Als die Beamten vor Ort eintrafen, befand sich die Bewohnerin der betroffenen Wohnung bereits vorsorglich in ärztlicher Behandlung. Verletzungen zog sie sich aber glücklicherweise nicht zu. Die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg hatten die Flammen schnell im Griff, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Eine weitere Wohnung in dem Anwesen musste von der Feuerwehr geöffnet werden. Nachdem das Gebäude entlüftet wurde, waren die Wohnungen wieder bewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

