Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: Unfall im Kreuzungsbereich - Verursacher flüchtet Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend kam es an der Kreuzung Herzog-/Enderlestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang nicht ermittelten Autofahrer und einer 52-jährigen BMW-Fahrerin. Der Unbekannte missachtete an der Örtlichkeit die Vorfahrt der BMW-Fahrerin, die trotz einer Vollbremsung eine Berührung mit den Auto, evtl. mit dem Kennzeichen HD-NZ..., nicht mehr verhindern konnte. Der Autofahrer kümmerte sich jedoch nicht um eine Schadensregulierung und entfernte sich durch Unfallflucht.

An dem BMW entstand Schaden von 1.000 Euro.

Nach Angaben der Frau müsste der Fahrer des schwarzen Wagens ca. 20 - 25 Jahre alt gewesen sein. Er trug dunkle Oberbekleidung und ein dunkles Cap.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell