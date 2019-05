Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Dieb flüchtet aus Geschäft - Polizeibeamter nimmt die Verfolgung auf

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Damit hatte ein 25-jähriger Ladendieb nicht gerechnet: Nachdem der junge Mann einen Pullover im Wert von knapp 50 Euro aus einem Geschäft in Hauptstraße gestohlen hatte, flüchtete in die Fußgängerzone. Eine Verkäuferin verfolgte den Dieb allerdings und machte lautstark auf die Situation aufmerksam. Ein Polizeibeamter, der sich um 14:30 Uhr zufällig in seiner Freizeit in der Fußgängerzone aufhielt, zögerte nicht lange und versetzte sich in den Dienst. Er nahm die Verfolgung zu Fuß auf und stellte den Flüchtigen. Als er daraufhin die im Dienst befindlichen Kollegen alarmierte, schlug der Täter unvermittelt auf den ausgewiesenen Beamten ein und versuchte erneut zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Die uniformierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahmen den 25-Jährigen fest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls und wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Der Beamte, der sich in den Dienst versetzt hatte, wurde leicht verletzt, konnte seine Freizeit aber "fortsetzen".

