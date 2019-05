Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Streit am Paradeplatz eskaliert

Mannheim (ots)

Aufgrund der Videoüberwachung am Paradeplatz wurden die Beamten um 01:20 Uhr auf eine Handgreiflichkeit zwischen mehreren Männern in O 1 aufmerksam. Die Situation eskalierte, als ein 19-Jähriger auf mehrere Männer einschlug und auf einen am Boden liegenden 38-Jährigen eintrat. Der wurde dabei am Kopf verletzt. Anschließend flüchtete der Täter. Die alarmierten Beamten fanden vor Ort allerdings den Geldbeutel samt Personalausweis des Flüchtigen - diesen hatte er im Gerangel verloren. Bei der anschließenden Fahndung wurde der, mit 0,5 Promille alkoholisierte Schläger dann festgenommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der leichtverletzte 38-Jährige wurde noch vor Ort von Sanitätern behandelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell