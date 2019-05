Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Holzunterstandes verursacht Sachschaden

Dossenheim (ots)

Am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Schriesheimer Straße in Dossenheim gerufen. Dort stand auf einem Grundstück ein Holzunterstand in Flammen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Dossenheim und Schriesheim waren jeweils mit einem Löschzug vor Ort. Durch sie konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden. Durch das Feuer wurden sowohl der Holzunterstand als auch ein in unmittelbarer Nähe befindliches, aus Holz gebautes Toilettenhäuschen, völlig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Vor Ort ergaben sich jedoch keinerlei Hinweise auf eine strafbare Handlung.

