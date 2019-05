Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Betrunkener Autofahrer an der Ampel eingeschlafen

Mannheim (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Frankenthal stand am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, mit seinem Peugeot Kastenwagen an der Linksabbiegerampel von der B 37 (Konrad-Adenauer-Brücke) kommend in Richtung Bismarckstraße und schlief dort ein. Ein Zeuge bemerkte den Fahrer, der regungslos auf seinem Lenkrad lag und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei, da er zunächst von einem medizinischen Notfall ausging. Als die Polizeibeamten vor Ort waren, erwachte der Mann. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der 21-Jährige betrunken. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,18 Promille, weshalb dem jungen Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Der rechte Außenspiegel des Kastenwagens war beschädigt. Wie es zu der Beschädigung kam, bedarf weiterer Ermittlungen.

