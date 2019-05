Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Personengruppen treffen mehrfach aufeinander, Jugendliche verletzt, Ermittlungen u.a. wegen Raub

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Freitag gegen 21.40 Uhr kam es im Philosophenweg, zwischen Eichendorffanlage und Philosophengärtchen offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und mehreren anderen Personen. In dessen Verlauf kam es zu einer Schlägerei zwischen dem 17-Jährigen und mehreren Personen, wobei der 17-Jährige eine größere Platzwunde am Kopf erlitt. Beim Eintreffen der verständigten Funkwagenbesatzungen, gingen in etwa 30 Personen in verschiedene Richtung zu Fuß flüchtig.

Bei dem 17-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,42 Promille. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Von einem Teil der noch anwesenden 20 bis 25 Personen wurden die Personalien erhoben.

Den noch an der Örtlichkeit befindlichen Personen wurde ein Platzverweis erteilt, den die Personen nur schleppend nachkamen, weshalb die Abwanderung überwacht werden musste.

Zwischen 22 und 22.30 Uhr kam es dann in der Bergstraße vermutlich erneut zu einem Aufeinandertreffen der Personengruppen, die zuvor in Streit geraten waren.

Ein 16-Jähriger wurde von einer bislang unbekannten männlichen Person aus einer in etwa 30-köpfigen Gruppe heraus angesprochen und zur Seite gezogen. Im weiteren Verlauf entwendete ein Täter dem 16-Jährigen dessen Mobiltelefon. Danach riss der 16-Jährige sich los und rannte in Richtung Brückenstraße.

Hierbei wurde er von zehn bis 15 Personen verfolgt. Trotz dessen Bitte an Passanten im zu Helfen wurde er am Mönchshofplatz von seinen Verfolgern eingeholt und erhielt einen Schlag gegen den Kopf und einen Tritt in die Rippen. Dadurch stürzte der 16-Jährige zu Boden und wurde von der Gruppe mit Tritten traktiert.

Erneut konnte der 16-Jährige flüchten, wurde jedoch in Höhe der Mönchshofstraße erneut gestellt und zu Boden gebracht, erneut wurde auf ihn eingetreten. Der Handydieb ging nun erneut zu dem 16-Jährigen, zog diesen in eine Einfahrt und fordert nun Geld vom 16-Jährigen. Nachdem er dem unbekannten Täter sein Geld, zwei Euro, aushändigte, ließen diese von ihm ab und flüchteten.

Der 16-Jährige wurde leicht verletzt und im Revier Heidelberg-Nord seiner Mutter überstellt.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Zeugen, oder Personen, die Hinweise auf Tatbeteiligte und das Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell