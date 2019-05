Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: 21-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt!

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 06.30 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Opels die Landesstraße 600 von Gauangelloch kommend in Richtung Leimen.

In Höhe der Einmündung "Dachsbuckel" kam sie aus bislang unbekannter Ursache auf der abschüssigen Straße ins Rutschen, schleuderte mit ihrem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn in die Linke Schutzwand und kam schließlich an der rechten Fahrbahnseite zum Stehen.

Die 21-Jährige verletzte sich hierbei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße zwischen Lingental und Heltenstraße voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von 4.500 Euro.

