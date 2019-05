Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 650 Euro bei zwei Geldwechseltricksereien erbeutet!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Freitag gegen 10.45 Uhr sprach ein bislang unbekannter Mann einen 72-jährigen Mann im Parkhaus im Quadrat N 2 an und bat diesen ihm ein Euro zu wechseln.

Der Senior kam dem Wunsch des Unbekannten nach und musste kurze später feststellen, dass ihm 200,- Euro aus dem Geldbeutel entwendet wurden.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm, 40 bis 50 Jahre, schlank, kurze Haare, Osteuropäer, gepflegtes Äußeres, bekleidet mit einer blauen Weste

Gegen 11.15 Uhr wollte vermutlich derselbe Täter in Höhe des Parkplatzes am Quadrat M 3 wiederrum ein Eurostück gewechselt haben. Er sprach einen 74-Jährigen an, der ebenfalls dem Wechselwunsch entsprach. Hier griff der Unbekannte ins Münzfach des Geldbeutels und entwendete zusätzlich 450 Euro zu je 50 Euroscheinen.

Der Täter wurde hier ca. 180 cm, zwischen 30-40 Jahre, kurze dunkle Haare, schlank, Osteuropäer, gepflegtes Äußeres, dunkel bekleidet beschrieben.

