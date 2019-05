Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Neidenstein: Glück im Unglück...

Epfenbach/Neidenstein/RNK (ots)

Glück im Unglück hatten die beiden Insassen eines Dacia nach einem Unfall in der Nacht zum Dienstag auf der K 4191. Anwohner alarmierten kurz nach Mitternacht die Polizei über den Verkehrsunfall am Ortsausgang Epfenbach. Bei Eintreffen der Polizeistreife war die Freiwillige Feuerwehr Epfenbach bereits mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Ersten Feststellungen zufolge wollte der 18-jährige Fahrer eine Zigarettenkippe aus dem Wagen werfen, welche jedoch in seinen Schoß fiel und er dadurch die Kontrolle über den Wagen verlor. Er touchierte daraufhin mit dem Wagen eine Sitzbank, einen Schildermast sowie weitere dort befindliche Gegenstände, so dass der Gemeinde Epfenbach ebenfalls Schaden entstand. Den Schaden am Dacia beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro; an dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die beiden Insassen überstanden den Unfall zum Glück ohne Verletzungen.

