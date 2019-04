Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Versuchter Raub auf Getränkemarkt

Weinheim (ots)

Am Samstag kurz vor 14.00 Uhr betrat ein maskierter Täter einen Getränkemarkt in der Cavaillonstraße und bedrohte den Marktleiter mit einer Pistole und forderte Bargeld. Als sich der 31-Jährige weigerte versuchte der Räuber zu fliehen, konnte aber zunächst festgehalten werden. Beide fielen zu Boden und es kam zu einem Gerangel, bei dem der Markleiter einen Faustschlag erlitt. Das nutzte der Ganove, um zu Fuß in Richtung Nierendorffstraße zu flüchten. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: männlich, vermutlich Jugendlicher, osteuropäischer Akzent, 180 cm, sportliche Figur, bekleidet mit schwarzen Sportschuhen, schwarzer Jogginghose, hellgrauer Kapuzenpulli, schwarze Maskierung. Hinweis an die Kriminalpolizei Heidelberg, Tel. 0621/174-4444. *mm

