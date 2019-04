Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Verkehrsunfall auf B 292

Waibstadt/RNK (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen. Gegen 04.00 Uhr fuhr ein 19-jähriger Opelfahrer auf der B 292 von Sinsheim in Richtung Waibstadt. In Folge Unachtsamkeit geriet er in den rechten Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Auto. Bei dem anschließenden Überschlag wurden er und seine 46-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Opel musste als Totalschaden abgeschleppt werden. *mm

