POL-MA: Mannheim: Fußgänger von Auto erfasst - Einlieferung ins Krankenhaus

Mannheim (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 43-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17 Uhr zu. Beim Passieren der Kreuzung Rollbühlstraße/Auf dem Sand wurde der Mann von dem Peugeot eines Mannheimers erfasst und zu Boden geschleudert. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle musste der 43-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto entstand geringer Schaden. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Der Peugeot-Fahrer sieht einer Anzeige entgegen.

