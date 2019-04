Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen - Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Heidelberg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Samstag gegen 3.20 Uhr die Polizei, dass vier Personen im Bereich Rohrbacher Straße/Rheinstraße unterwegs seien und sich in Hofeinfahrten umsehen würden. Durch eine Streifenbesetzung und Kräfte der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg konnten noch in Tatortnähe die vier Personen im Alter von 15 und 16 Jahren festgestellt werden, die mit drei Damenfahrrädern und einem Jugendrad fuhren. Aufgrund der Angaben der Zeugin sowie der widersprüchlichen Angaben zur Herkunft der Fahrräder, muss davon ausgegangen werden, dass diese zuvor entwendet wurden. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Nach Feststellung der Identitäten wurde das Quartett wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich unter Telefon 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell