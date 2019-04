Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer ausgewichen und mit Mauer kollidiert - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Sandhausen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ein 12-Jähriger war mit seinem Fahrrad zunächst auf dem Radweg der Heidelberger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe einer Tankstelle wechselte er vom linken Radweg auf die Fahrbahn. Ein von hinten herannahender 36-jähriger Seat-Fahrer wich nach rechts aus und führte eine Vollbremsung durch, um einem Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er gegen die Begrenzungsmauer einer dortigen Tankstelle. Sowohl der Fahrer des Seat als auch der 12-Jährige kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

