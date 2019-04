Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Lützelsachsen: Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen

Weinheim-Lützelsachsen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen wurden drei Personen leicht verletzt. Ein 24-jähriger Mann war kurz vor 17 Uhr mit seinem Mazda auf der B 3 in Richtung Weinheim unterwegs. An der Ampel in Höhe der Sommergasse musste er aufgrund Rotlichts anhalten. Vor ihm standen ein Mercedes und ein weiteres Fahrzeug. Nachdem die Ampel auf Grünlicht geschaltet hatte, fuhren die Fahrzeuge langsam los. Als das vordere Fahrzeug spontan nach links zu einer dortigen Tankstelle abbog, musste die nachfolgende 20-jährige Mercedes-Fahrerin bis zum Stillstand stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr ihr der 24-Jährige mit seinem Mazda auf. Die Beifahrerin im Mazda sowie die beiden Insassen des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Beide Frauen aus dem Mercedes wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

