Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen: Technischer Defekt eines Traktors löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Helmstadt-Bargen (ots)

Ein am Freitagabend gegen 20:40 Uhr zunächst gemeldeter Scheunenbrand in der Hauptstraße in Bargen löste einen Großeinsatz der Feuerwehren Helmstadt-Bargen und Aglasterhausen aus, welche mit insgesamt 47 Kräften vor Ort kamen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass es lediglich zu einem Kurzschluss der Elektronik eines vor der Scheune abgestellten Traktors kam, weshalb dieser zu brennen begann. Ein Übergreifen des Brandes auf die Scheune fand glücklicherweise nicht statt. Der Brand konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner gelöscht werden, verletzt wurde hierbei niemand. Am Traktor entstand ein Schaden von ca. 1.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Michael Anthofer, EESB

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell