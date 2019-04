Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt an einem Staubsauger löst Feuerwehreinsatz aus

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, kam es in der Rauenberger Straße zu einem vermeintlichen Zimmerbrand eines Einfamilienhauses. Auslöser war ein technischer Defekt eines im Erdgeschoß aufbewahrten Akkustaubsaugers. Die Bewohner, die durch den Brandgeruch auf den Brand aufmerksam wurden, konnte dieser selbständig gelöscht werden. Jedoch war das Erdgeschoß dermaßen verraucht, dass zwei Bewohner sich auf den, im 1. OG befindlichen Balkon, flüchteten. Durch die Freiwillige Feuerwehr Rot, die mit 19 Mann vor Ort war, wurde das Haus gelüftet, so dass die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnten. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Der Schaden wird mit 250,- Euro beziffert.

